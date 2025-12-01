grifone sansepolcro ko biancorossi inarrestabili

SERIE D Due accelerate all’inizio dei rispettivi tempi e il Grosseto, con il piglio e l’autorità della capolista, si porta via l’intera posta dal Buitoni al cospetto di un Sansepolcro generoso, che ha fatto il possibile – specie negli iniziali 45 minuti di gioco – per reggere il confronto con la più quotata avversaria. Mister Indiani dà fiducia (ripagata in pieno) a D’Ancona, il ritmo è quello giusto e già al 7’ i biancorossi sbloccano il match: su un errore in uscita dei locali, la palla arriva sulla sinistra a Riccobono, che traversa in area dove la pizzicata di testa di Borgo finisce con il diventare un assist per Benedetti, il cui diagonale dal vertice destro fulmina Bambara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

