Basta distrazioni woke Il Pentagono a gamba tesa sulla rivista militare

Il Pentagono ha recentemente adottato una linea più rigorosa nei confronti dei media militari, intervenendo con decisione su “Stars and Stripes”. Questa mossa si inserisce nel nuovo orientamento di Pete Hegseth, che mira a ridimensionare le influenze esterne e a rafforzare la comunicazione ufficiale del Dipartimento della Difesa. Un cambiamento che segnala una volontà di concentrare l’attenzione su temi e messaggi ufficiali, riducendo le distrazioni e le opinioni non allineate.

Il nuovo corso di Pete Hegseth al Pentagono procede spedito e non senza strappi. Dopo aver messo alla porta i cronisti delle principali testate americane, il ministro della Guerra affonda ora il colpo su “Stars and Stripes”, lo storico quotidiano dei militari Usa. Il motivo? L’essersi lasciato contagiare dalle “distrazioni” woke. Il portavoce Sean Parnell non ha utilizzato troppi giri di parole: “Lo riporteremo alla missione originaria: informare i nostri guerrieri”. L’operazione è ambiziosa e indiscutibilmente carica a livello politico. “Stiamo portando ‘Stars & Stripes’ nel Ventunesimo secolo per servire una nuova generazione di militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Basta distrazioni woke". Il Pentagono a gamba tesa sulla rivista militare Leggi anche: Garlasco, Nordio a gamba tesa sulla nuova inchiesta: adesso basta! E Sempio spera…. Leggi anche: Smentite da Mattiani le fake news sull'ospedale di Polistena che entra a gamba tesa sulla vicenda La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "Basta distrazioni woke". Il Pentagono a gamba tesa sulla rivista militare - Il ministro della Guerra Hegseth punta a riportare il quotidiano dei militari alla missione originale: stop a distrazioni ideologiche, focus su armi, addestramento e operazioni ... msn.com

Show Hegseth-Trump: “Basta idiozie woke nell’esercito, pronti a combattere le minacce interne”. Il gelo degli ufficiali Usa: “Lasceremo terreno alla Cina” - La nuova strategia del presidente Donald Trump, che insistendo sul ritornello Maga vuole che l’esercito sia ... ilfattoquotidiano.it

Usa, il capo del Pentagono sferza i generali: "Ci prepariamo alla guerra. Basta me**a woke" - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. iltempo.it

