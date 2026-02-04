Il Giurì della pubblicità ferma la campagna Byd

Il Giurì della pubblicità ha deciso di bloccare temporaneamente la campagna pubblicitaria di Byd. L’autorità non ha ancora reso nota la motivazione ufficiale, ma ha già inviato il provvedimento alle concessionarie pubblicitarie coinvolte nell’“Operazione Purefication”. Per ora, nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, che si trova a dover fare i conti con questa sospensione.

Il Giurì dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria ha fermato la campagna "Operazione Purefication" che da inizio anno Byd Italia ha lanciato per promuovere un'operazione di rottamazione dedicata alle vetture con la cinghia a bagno d'olio. Il riferimento è a un gruppo di auto ex Peugeot, ora Stellantis, e al motore Pure Tech 1.2. La decisione non è stata ancora pubblicata per esteso dal Giurì, anche se il dispositivo è stato inviato a tutte le concessionarie di pubblicità per sospendere la pubblicazione e i passaggi audio e video del messaggio commerciale studiato dalla società cinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

