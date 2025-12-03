Tod’s farà di tutto per garantire la dignità del lavoro E intanto ottiene il rinvio dell’udienza sullo stop di 6 mesi alla pubblicità
Milano, 3 dicembre 2025 – "La società ha preso atto di quanto emerge dalle verifiche effettuate dalla Procura di Milano e ha espresso la ferma intenzione di fare tutto quanto in proprio potere per garantire la sicurezza e la dignità del lavoro, valori che Tod's ritiene da sempre parte del proprio Dna". Così gli avvocati di Tod's, Francesco Mucciarelli e Luisa Mazzola, in un'istanza al gip Domenico Santoro con cui hanno chiesto un rinvio dell'udienza per discutere la richiesta del pm Paolo Storari del divieto di pubblicità per 6 mesi, nell'ambito dell'inchiesta per caporalato sui rapporti con opifici sub-fornitori.
