Inizia un grande restauro del Giudizio Universale di Michelangelo

Questa mattina è iniziato il restauro del “Giudizio Universale” di Michelangelo. Dopo anni di lavoro, i restauratori rimuoveranno la patina biancastra che ha coperto l’affresco nel corso del tempo, per riportare alla luce i colori originali. Il progetto, molto atteso, durerà diversi mesi e coinvolge esperti da tutta Italia.

Dopo quello storico finito nel 1994: servirà a ripristinare i colori originali dell'affresco, su cui si è depositata una patina biancastra Nei prossimi giorni inizierà un’imponente restauro del Giudizio Universale di Michelangelo, forse l’affresco più famoso del mondo, che si trova sulla parete dietro all’altare all’interno della Cappella Sistina, nel Vaticano. Lunedì è iniziato il montaggio delle impalcature, che dovrebbero restare alla base dell’affresco per circa tre mesi, quando si prevede che sarà terminato il restauro. Il restauro che sta per iniziare è il più esteso dopo quello terminato nel 1994: fu un lavoro imponente, durato quattordici anni ed esteso anche alle volte della Cappella Sistina. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Inizia un grande restauro del “Giudizio Universale” di Michelangelo Approfondimenti su Michelangelo Giudizio Criticò Michelangelo. E si ritrovò diavolo nel Giudizio Universale Riforma della Giustizia, non giudizio universale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Michelangelo Giudizio Argomenti discussi: Inizia un grande restauro del Giudizio Universale di Michelangelo; Al via la X Edizione del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze; Al via il Restauro del Giudizio Universale nella Cappella Sistina; Il ritorno del Grande Organo di Caravaggio. Grande festa per la Collegiata. Vai alla tre giorni di celebrazioni per i dieci anni dal restaurodi Laura LucenteCASTIGLION FIORENTINOCastiglion Fiorentino si prepara a vivere un fine settimana di intensa partecipazione religiosa e comunitaria: la Collegiata di San Giuliano festeggia i dieci anni ... lanazione.it Il 3 Febbraio la Chiesa Cattolica ricorda ricorda San Biagio. Anch’io volli renderlo protagonista aggiungendolo ai personaggi affrescato nel Giudizio Universale ma qualche ben pensante fece stravolgere la sua posa al mio caro amico Daniele da Volterra. - facebook.com facebook Giudizio Universale, si montano le impalcature per il restauro - Vatican News x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.