Al via il restauro straordinario del Giudizio universale | tre mesi di lavori nella Cappella Sistina

Al via il restauro del Giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Dopo l’annuncio dell’estate scorsa, sono iniziati i lavori: hanno montato le impalcature e adesso si lavora per riportare a nuovo il capolavoro. I tre mesi di intervento prevedono un intervento delicato e accurato, che coinvolge esperti da tutto il mondo.

Restauro in arrivo per il Giudizio universale di Michelangelo. L'intervento, annunciato la scorsa estate, ha preso ora forma, con il montaggio delle impalcature. I lavori dureranno tre mesi, durante i quali sarà comunque possibile accedere alla Cappella Sistina.

