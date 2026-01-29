Messina il giallo dei tre cacciatori uccisi nel bosco | nella notte interrogata una persona Nessuna pista è esclusa

Nella notte una persona è stata interrogata nel caso dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco sopra Montagnareale. Gli inquirenti non escludono nessuna pista e stanno cercando di ricostruire cosa sia successo. La zona è stata posta sotto stretta osservazione mentre si cercano eventuali testimoni o prove utili a chiarire il movente.

Messina, 29 gennaio 2026 - Sono in corso le indagini per svelare il giallo dei tre cacciatori trovati senza vita, crivellati di colpi, in un bosco dei Nebrodi sopra la frazione Caristia di Montagnareale. Gli inquirenti hanno reso noto le indentità dei tre: Antonio Gatani, 82 anni di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni di San Pier Niceto. Il gruppo era uscito ieri mattina presto per una battuta di caccia ai suini neri selvatici. I cadaveri sono stati scoperti da un altro cacciatore che ha subito dato l'allarme. I tre corpi sono stati trovati con i loro fucili da caccia accanto.

