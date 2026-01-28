Rutelli | Settima soft power conference per promuovere nuovo multilateralismo

Rutelli torna a parlare di soft power e di come questa strategia possa aiutare l’Italia a rafforzare i propri rapporti internazionali. Durante la settima conferenza dedicata a questo tema, l’ex ministro ha ribadito che il soft power resta uno strumento fondamentale, anche in un momento di tensioni e crisi globali. Ritiene che il dialogo culturale e le relazioni non coercitive siano più importanti che mai per promuovere un nuovo multilateralismo.

(Adnkronos) – "Il soft power resta centrale anche in scenari geopolitici critici come quelli attuali. E la sua definizione va aggiornata per contribuire ad un nuovo multilateralismo, pragmatico ed efficace. Se non è realistico, infatti, difendere in modo acritico lo status quo ed il funzionamento di tutti gli organismi e le conferenze Onu, avremmo danni permanenti da una rinuncia alla cooperazione multilaterale, che va piuttosto rafforzata e resa più incisiva (anche in forme 'asimmetriche')". Lo afferma il presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli presentando la settima conferenza dell’associazione internazionale – a Roma il 29 e 30 gennaio presso la Banca d'Italia e la Camera dei deputati – che riunisce un gruppo qualificato di personalità dei Cinque Continenti con lo scopo di promuovere il dialogo tra le nazioni e i popoli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La conferenza promossa da Rutelli si focalizza sull'importanza del soft power nel contesto geopolitico attuale, evidenziando il ruolo del multilateralismo.

