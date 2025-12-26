Il nuovo soft power dei videogiochi | tra finanza e geopolitica

Il settore del gaming è diventato un protagonista globale: fatturati elevati, produzioni da cinema e un ruolo crescente nelle dinamiche economiche e geostrategiche mondiali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha celebrato il successo del gioco “Clair Obscur: Expedition 33”, sviluppato dallo studio francese Sandfall Interactive che, agli Oscar dei videogiochi “The Game Awards 2025”, ha conquistato il premio di “Gioco dell’Anno”, dimostrando – se ce ne fosse stato bisogno – che i videogiochi costituiscono un asset economico strategico per industrie e Stati. Nel 2024 il mercato videoludico europeo ha raggiunto un valore di circa 26,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

