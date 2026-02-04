Il freddo a Kiev si fa sentire anche sugli animali. I cigni che vivono nel fiume Dnepr restano intrappolati nelle acque gelate. Le temperature sono scese fino a 20 gradi sotto lo zero, e le autorità cercano di aiutare gli uccelli a sopravvivere a questo inverno rigido.

A Kiev, le temperature sono crollate a 20 gradi Celsius sotto lo zero. Il gelo ucraino ha avuto un impatto significativo anche sui cigni. Come si vede in alcuni video pubblicati da Reuters, centinaia di volatili sono rimasti intrappolati nelle acque ghiacciate del fiume Dnepr. Le correnti deboli non aiutano gli uccelli, che negli ultimi anni si sono rifugiati nella zona in cui gli abitanti portano il cibo. Come raccontato dai cittadini alla testata giornalistica, i cigni, nonostante la guerra, continuano ad aumentare e non si sono mai visti così tanti esemplari durante l’inverno. Non essendo abituati a volare per lunghe distanze, i cigni hanno optato per una soluzione “comoda”, ossia restare nelle acque del fiume Dnepr davanti alla città di Kiev e attendere che le persone gettino loro del cibo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il freddo di Kiev colpisce anche i cigni: restano intrappolati nelle gelide acque del fiume Dnepr – IL VIDEO

