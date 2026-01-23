Orsi Polari Cimento Invernale | a Torino torna il leggendario tuffo nelle acque gelide del Po

A Torino torna il Cimento Invernale degli Orsi Polari, un’occasione tradizionale per affrontare le acque fredde del Po. Durante la settimana più rigida dell’anno, appassionati e volontari si preparano a partecipare a questa storica prova di coraggio, che da oltre un secolo rappresenta un momento di unione e tradizione per la città. Un evento che testimonia la forza e la passione della comunità torinese.

Torino si prepara a celebrare ancora una volta la forza del suo "popolo del fiume". Mentre la città si addentra nella settimana tradizionalmente più fredda dell'anno, infatti, c'è chi non vede l'ora di sfidare il gelo per rinnovare una promessa che dura da oltre un secolo. Domenica 25 gennaio.

