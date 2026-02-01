Milano in cento si tuffano nelle acque gelide del naviglio per il tradizionale cimento invernale

Questa mattina, nel cuore di Milano, un centinaio di persone si sono lanciate nelle acque fredde del Naviglio Grande. Tra loro, alcuni indossavano costumi d’epoca, tutti pronti a sfidare il freddo per partecipare alla tradizionale manifestazione “Cento per il Cimento”. È una tradizione che si ripete ogni anno nei giorni più freddi, e questa volta l’atmosfera si è fatta ancora più vivace e compatta.

Cento temerari, alcuni in costume da bagno d’epoca, hanno affrontato tra la notte scorsa e questa mattina le gelide acque del Naviglio Grande, a Milano, per dar vita a “ Cento per il Cimento ”, il tradizionale tuffo che ogni anno, nei giorni della merla, ripropone una delle più antiche tradizioni sportive meneghine. “Questa iniziativa è nata nel 1895, quindi è una delle manifestazioni più antiche e storiche della città. Da allora i Cento per il Cimento continuano a buttarsi ogni anno, quando riusciamo a organizzare l’evento”, spiega Sergio Passetti, presidente della Canottieri San Cristoforo e organizzatore della manifestazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

