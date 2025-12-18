Gianni Versace torna a casa | Reggio Calabria celebra il genio della moda tra archeologia e creatività

Reggio Calabria rende omaggio a Gianni Versace, un talento che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda. Tra radici archeologiche e innovazione creativa, la città celebra il suo figlio più illustre, sottolineando come il suo spirito continui a vivere tra storia e modernità. Un ritorno simbolico che unisce passato e presente, rendendo omaggio a un genio che ha rivoluzionato il suo tempo senza mai dimenticare le proprie origini.

Ci sono ritorni che non hanno bisogno di valigie. Tornano come le maree, come le immagini che restano impresse nella memoria collettiva. Il ritorno di Gianni Versace a Reggio Calabria è uno di questi. Con la mostra "Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute", aperta da domani al.

Gianni Versace torna a casa e la Magna Grecia diventa moda - Nel trentennale della scomparsa, Reggio Calabria celebra il figlio più illustre con una mostra che lega moda, archeologia, memoria e identità ... corrieredellacalabria.it

Moda, mito e identità mediterranee: “Gianni Versace torna a casa” con la mostra a Reggio Calabria - ROMA Un percorso espositivo con la fusione tra moda, archeologia e identità mediterranee, per celebrare una delle figure più importanti della storia della moda. corrieredellacalabria.it

Il Polo Liceale "T. Campanella - M. Preti - A. Frangipane" è partner del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nell'evento "Gianni Versace Terra Mater - Magna Graecia Roots Tribute -". Gli studenti del liceo classico e del liceo artistico saranno prot - facebook.com facebook

Motivi e forme della Magna Grecia fonte d’ispirazione per Gianni Versace ift.tt/kHZo3rP x.com

