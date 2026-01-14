Quando il marketing etico diventa oggetto di studio universitario | il caso Ci Vuole Marketing

Il marketing etico sta trovando spazio nel mondo accademico, come dimostra il caso “Ci Vuole Marketing”. Questa iniziativa propone un modello di impresa che unisce profitto e benessere collettivo, crescita economica e rispetto della dignità umana. Attraverso l’analisi di questo esempio, si approfondiscono le strategie di un marketing responsabile, capace di coniugare risultati di mercato e responsabilità sociale, offrendo spunti per un futuro più sostenibile.

Un’idea di impresa capace di coniugare profitto e benessere collettivo, crescita economica e dignità della persona, risultati di mercato e responsabilità sociale. È questo il cuore della tesi di laurea discussa a fine dicembre 2025 presso l’Università degli Studi di Bari, dal titolo “Strategie sostenibili tra Responsabilità Sociale d’Impresa, Marketing Etico e Società Benefit. Verso un Capitalismo Umanistico”. Un lavoro di ricerca che si inserisce nel dibattito contemporaneo sul futuro dell’economia e delle organizzazioni produttive, mettendo in luce come sia possibile ripensare i modelli d’impresa in chiave etica, sostenibile e profondamente umana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il Canettone: quando il Natale diventa una questione di marketing per i cani Leggi anche: Quando il marketing è superiore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Marketing etico e Società Benefit - All’interno della tesi, Ci Vuole Marketing Società Benefit viene infatti analizzata come caso di studio, con particolare riferimento al ruolo strategico del knowledge sharing come leva di creazione di ... irpinia24.it

