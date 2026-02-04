Il dobermann pinscher Penny vince la 150ª edizione del Westminster Dog Show

Penny, il dobermann pinscher, ha conquistato il primo posto alla 150ª edizione del Westminster Kennel Club Dog Show. La cagnolina ha superato la concorrenza e si è aggiudicata il titolo di ‘Best in Show’, il riconoscimento più ambito nel mondo delle esposizioni canine negli Stati Uniti.

Un dobermann pinscher di nome Penny ha vinto il titolo di 'Best in Show' al Westminster Kennel Club Dog Show, aggiudicandosi il premio più ambito dai cani da esposizione statunitensi. Il padrone, il veterano Andy Linton, aveva già vinto il titolo nel 1989 con un altro dobermann. Penny ha trionfato dopo che 2.500 cani, di oltre 200 razze diverse, hanno sfilato all'esposizione.

