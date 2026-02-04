Il Dirigente Scolastico e i processi inclusivi | una checklist operativa

Questa mattina una scuola di Roma ha avviato una serie di controlli per verificare l’applicazione delle procedure inclusive. Il dirigente scolastico ha convocato il personale docente e di supporto per una riunione, concentrandosi sulla verifica delle pratiche di inclusione degli studenti con bisogni speciali. Sono stati distribuiti una checklist operativa e richiesto un impegno concreto per migliorare l’accoglienza e l’adattamento delle attività didattiche. La scuola vuole assicurarsi che tutti gli alunni abbiano le stesse opportunità di partecipare e apprendere.

L’inclusione scolastica, ridefinita dal D.lgs. N. 662017 e ulteriormente regolata dal DI n. 1822020 e dal DI n. 1532023, rappresenta una trasformazione significativa per le scuole italiane. Adottando il modello bio-psico-sociale dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) dell’OMS, il sistema educativo supera il concetto di disabilità come deficit esclusivamente individuale, attribuendo invece le difficoltà all’interazione . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Dirigente Scolastico Inclusione Valutazione e scrutini, scarica una checklist di controllo per il Dirigente La presente checklist è uno strumento pratico destinato ai dirigenti scolastici per la verifica dell’applicazione del sistema di valutazione nella scuola primaria. Leonardo Iacobucci è il nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Leonardo Iacobucci, originario di Teate, è stato nominato nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per le aree di Chieti e Pescara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dirigente Scolastico Inclusione Argomenti discussi: Docente si appoggia al parapetto di una scuola, cade e fa un volo di 2 metri e mezzo. C'è responsabilità erariale del Dirigente?; Un dirigente: Ogni due ore arriva qualcuno in classe per un progetto e si perdono di vista le conoscenze; Valutazione dei dirigenti scolastici 2024/2025: l’ANP al fianco dei colleghi; Il Liceo Eugenio Montale di Roma. Il ruolo del Dirigente Scolastico e delle Forze dell’Ordine: chiarimenti e zone d’ombra sulla sicurezzaScopri il ruolo del Dirigente Scolastico e delle Forze dell'Ordine nella prevenzione dei fenomeni di illegalità nelle scuole. informazionescuola.it Concorso per Dirigente scolastico – Provincia autonoma di Trento. Valuta l’opportunità di dare avvio ad una nuova vita professionale. Prima lezione 23La Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. La procedura è finalizzata alla copertura di 20 posti nell’arco di un quinquen ... orizzontescuola.it Falso, egocentrico e vendicativo: le caratteristiche del pessimo dirigente scolastico - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.