Valutazione e scrutini scarica una checklist di controllo per il Dirigente
La presente checklist è uno strumento pratico destinato ai dirigenti scolastici per la verifica dell’applicazione del sistema di valutazione nella scuola primaria. In uso a partire dall’anno scolastico 2025/2026, permette di controllare in modo semplice e organizzato tutti gli aspetti necessari per una corretta valutazione degli studenti. Scaricala per facilitare le operazioni di valutazione e garantire il rispetto delle normative vigenti.
La presente checklist costituisce uno strumento di supporto operativo per il Dirigente scolastico nella verifica della corretta applicazione del sistema di valutazione nella scuola primaria, pienamente a regime a partire dall’anno scolastico 20252026. Il documento consente di monitorare la coerenza tra normativa vigente, deliberazioni collegiali, strumenti di valutazione, utilizzo del registro elettronico e operazioni di . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
