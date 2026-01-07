Valutazione e scrutini scarica una checklist di controllo per il Dirigente

La presente checklist è uno strumento pratico destinato ai dirigenti scolastici per la verifica dell’applicazione del sistema di valutazione nella scuola primaria. In uso a partire dall’anno scolastico 2025/2026, permette di controllare in modo semplice e organizzato tutti gli aspetti necessari per una corretta valutazione degli studenti. Scaricala per facilitare le operazioni di valutazione e garantire il rispetto delle normative vigenti.

