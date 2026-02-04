Il consuntivo 2020 della Regione Schifani | Con la decisione della Corte dei conti si chiude un contenzioso complesso

La Regione Sicilia annuncia la fine di un lungo contenzioso con la Corte dei conti. Dopo un’analisi dettagliata, la Corte ha modificato il precedente pronunciamento, tenendo conto delle osservazioni e delle ricostruzioni fatte dall’amministrazione regionale. Il presidente Schifani commenta che con questa decisione si chiude una questione complessa, arrivata a una conclusione definitiva.

“La decisione della Corte dei conti modifica il precedente deliberato alla luce delle osservazioni puntuali e delle ricostruzioni contabili fornite dall’Amministrazione regionale, che hanno convinto anche il procuratore generale. Si chiude così un contenzioso complesso, nel quale la Regione ha avviato e già realizzato le necessarie azioni correttive nel rispetto dei principi di legalità, veridicità e continuità dei bilanci". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della sezione di controllo della Corte dei conti sul rendiconto 2020. “Il pronunciamento odierno è certamente il frutto del percorso di risanamento dei conti avviato negli ultimi anni, che ha portato per la prima volta la Regione Siciliana a uscire dal disavanzo e a conseguire un risultato positivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Regione Sicilia

Il presidente del Senato, Ignazio Schifani, ha incontrato la neo presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Sicilia, Maria Aronica.

Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera e ex presidente della Federnuoto, ha sottoscritto la riforma della Corte dei Conti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Regione Sicilia

Argomenti discussi: Napoli - Corso per Qualifica Tecnico di Nuoto – 1° Livello; La Finanza nella sede di Amt. Acquisiti i conti dal 2020 al 2023; Gruppo di contatto 2026, brilla l’Italia: 250 ettari di fragole in più; Consiglio provinciale Foggia, approvato il rendiconto. Ciro Cataneo: Investimenti concreti per San Severo e la Capitanata.

Il consuntivo 2020 della Regione, Schifani: Con la decisione della Corte dei conti si chiude un contenzioso complessoPer il governatore, questo pronunciamento è frutto del percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, che ha portato per la prima volta l'amministrazione regionale a uscire dal disavanzo e a cons ... palermotoday.it

Fondazione Enasarco, ok a bilancio consuntivo: 2020 si chiude con un avanzo di 50 milioni(Adnkronos/Labitalia) - L’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco approva il Bilancio consuntivo: il 2020 si chiude con avanzo di 50 milioni di euro. Il patrimonio complessivo è di 8 miliardi ... notizie.tiscali.it

- Confronto lunedì in III commissione regionale in Arpa Umbria. Le parole della presidente della Regione, Stefania Proietti: «Tempistiche per la scelta - - facebook.com facebook

#openCRT Diritto allo studio: Consiglio regionale approva il Conto consuntivo del 2024 x.com