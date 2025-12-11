Schifani incontra la presidente della sezione Controllo della Corte dei Conti | Sinergia nell' interesse dei cittadini

Il presidente del Senato, Ignazio Schifani, ha incontrato la neo presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Sicilia, Maria Aronica. Durante l'incontro, sono stati sottolineati l'importanza della collaborazione e l'impegno comune per garantire la trasparenza e l'efficienza nella gestione dei rendiconti regionali.

“Esprimo il mio vivo apprezzamento per le parole della neo presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Maria Aronica, che ha confermato l’obiettivo di procedere alla parifica dei rendiconti regionali 2020-2024 entro il mese di luglio. Si tratta di una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

