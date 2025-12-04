Fedez torna live al Forum di Assago anche nel 2026

Fedez torna in concerto al Forum di Assago dopo il successo del suo live di settembre. Fedez torna live il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago. Il titolo anticipa il ritorno a una delle configurazioni sceniche più rappresentative dell’artista: un palco centrale a 360°, interamente rivestito di LED e progettato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva di forte impatto. Tecnologie d’avanguardia, superfici dinamiche e una scenografia ad alta componente visiva si confermano elementi distintivi del live di Fedez, contribuendo a definire un’estetica immediatamente riconoscibile. Nel corso degli anni, l’attenzione alla dimensione tecnologica è diventata la firma delle sue produzioni dal vivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Fedez torna live al Forum di Assago anche nel 2026

