Il velodromo di Montichiari riapre le porte al ciclismo di base, segnando un nuovo inizio dopo anni di lavori di ristrutturazione. Dagnoni lo definisce “la casa dell’Italia”, sottolineando l’importanza di questo impianto per lo sviluppo del ciclismo nazionale. Un passo fondamentale per rilanciare la disciplina e offrire a giovani e appassionati un luogo dedicato alla passione su due ruote.

© Oasport.it - Ciclismo su pista, riapre il velodromo di Montichiari. Dagnoni: “Sarà la casa dell’Italia”

Riapre all’attività del ciclismo di base il velodromo di Montichiari: terminato il processo di risistemazione dell’impianto, lungo diversi anni. L’annucio è arrivato stamane direttamente dal sindaco Marco Togni, al termine della seduta della Commissione provinciale di vigilanza e spettacolo. Si tratta di un passo in avanti fondamentale verso la realizzazione del CPO, il Centro di Preparazione Olimpica della FederCiclismo, che sta già realizzando una struttura annessa al velodromo, che fornirà tutti i servizi necessari all’attività di alto livello, che dovrebbe essere pronta in estate. Il presidente della FederCiclismo, Cordiano Dagnoni, sottolinea: “ Finalmente il ciclismo italiano torna nel pieno utilizzo di quella che sarà la sua casa e che in questi anni, anche se con un utilizzo ridotto, ha permesso di preparare le nostre Nazionali per gli appuntamenti internazionali “. 🔗 Leggi su Oasport.it

