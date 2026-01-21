Il marchio Comunità Amiche della Disabilità sarà conferito alla città di Arezzo

Il marchio “CAD - Comunità Amiche della Disabilità” sarà conferito alla città di Arezzo. La cerimonia di consegna avrà luogo venerdì 23 gennaio, a partire dalle 9, e riconoscerà gli sforzi della città nel promuovere un ambiente inclusivo e accessibile per tutte le persone con disabilità.

La consegna della certificazione è prevista per venerdì 23 gennaio, dalle 9.30, a palazzo Fossombroni. La mattinata dedicata alla condivisione di un'indagine sociale, culturale e scientifica su Arezzo Il marchio "CAD - Comunità Amiche della Disabilità" sarà conferito alla città di Arezzo. La consegna della certificazione è prevista per venerdì 23 gennaio quando, a partire dalle 9.30, palazzo Fossombroni in piazza San Domenico ospiterà la condivisione finale di un'indagine sociale, culturale e scientifica volta a individuare le reali capacità del territorio di fornire supporto alle persone con disabilità in termini di sviluppo personale, partecipazione e benessere.

