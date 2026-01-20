Sophie di Edimburgo compie 61 anni i suoi segreti per apparire più giovane

Il 20 gennaio Sophie di Edimburgo celebra i suoi 61 anni. Cognata di Re Carlo e nuora della Regina Elisabetta, Sophie è spesso apprezzata per il suo stile sobrio e naturale. In questa occasione, si approfondiscono i suoi segreti per mantenere un aspetto giovane e curato, senza eccessi, riflettendo il suo approccio discreto e raffinato alla bellezza.

Sophie di Edimburgo compie 61 anni. La cognata di Re Carlo, nuora della defunta Regina Elisabetta, spegne le candeline il 20 gennaio, qualche giorno dopo Kate Middleton, una delle sue migliori amiche a corte. La Duchessa di Edimburgo è sempre raggiante e sorridente e osservandola nelle sue ultime apparizioni pubbliche, la sua eleganza e vitalità sembra ferma ai trent'anni. La sua luce discreta ma contagiosa nasce dalla combinazione di una natura gentile e amante del buonumore, che traspare in ogni gesto, sorriso e scelta di stile. Ma dietro a questo aspetto giovanile ci sono anche piccoli rituali quotidiani: una cura della pelle attenta, un'alimentazione bilanciata e una routine di esercizi costante.

