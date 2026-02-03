Pieraccioni trent’anni da Il ciclone | Sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti

Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico. L’attore e regista scherza sulla velocità con cui sono passati, paragonandoli ai capelli di Carlo Conti, e annuncia che il 16 maggio tutti si ritroveranno a Laterina per festeggiare insieme.

“Sono felice di questi trent’anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo. Il 16 maggio tutti in paese a Laterina a festeggiare”. Con il suo stile ironico e affettuoso, Leonardo Pieraccioni, in un video ad hoc, commenta così l’evento con il Comune di Laterina (Arezzo) celebrerà i 30 anni del film simbolo della sua carriera. L’attore e regista ha scherzato sull’idea di una giornata di festa collettiva. “Fate festa al lavoro, fate festa a scuola, fate festa”, ha detto giocando sulla locuzione fiorentina ‘far festa’ che sta pure per cessare, interrompere un’attività in corso. “Trenta anni dal Ciclone sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti”, ha anche scherzato beccando l’amico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pieraccioni, trent’anni da Il ciclone: “Sono passati veloci, come i capelli di Carlo Conti” Approfondimenti su Pieraccioni Il Ciclone Pieraccioni, la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo: “Topo Gigio, Sandokan, manca solo…” Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono divertiti a prendere in giro Carlo Conti durante l’ultima edizione di Sanremo. Pieraccioni e Panariello e lo sfottò a Carlo Conti: «A Sanremo manca solo Spongebob. Se invita anche il corvo Rockfeller ricoveriamolo» – Il video Pieraccioni e Panariello prendono in giro Carlo Conti a modo loro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Leonardo Pieraccioni racconta i retroscena de Il Ciclone una delle commedie più amate degli anni 90 Ultime notizie su Pieraccioni Il Ciclone Argomenti discussi: Pensioni di febbraio, pagamento da lunedì 2. Scatta la rivalutazione, ma pesano tasse e conguagli. Pieraccioni, '30 anni da Il Ciclone, mi sembra frazione di secondo'(ANSA) - LATERINA (AREZZO), 03 FEB - Sono felice di questi trent'anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo. Il 16 maggio tutti in paese a Laterina a festeggiare. Con il suo stile ... msn.com 30 anni fa il primo ciak de Il Ciclone. Pieraccioni torna al Casale della GiuncaiaA trent’anni esatti da quel 1996 in cui la Toscana e l’Italia intera vennero travolte dal successo de Il Ciclone, il Comune di Laterina Pergine Valdarno ufficializza il legame indissolubile con ... arezzonotizie.it la Repubblica. . A pochi giorni dal Festival di Sanremo, Leonardo Pieraccioni simula una chiamata seccata a Giorgio Panariello sugli ospiti invitati dal direttore artistico Carlo Conti: “Prima Topo Gigio poi Sandokan. Anche se ci chiama noi non ci mescoliamo", - facebook.com facebook L’annuncio è stato dato da Carlo Conti attraverso un post Instagram, nel quale ha pubblicato un fotomontaggio di sé nei panni di Sandokan con la didascalia “co-co”. È ufficiale dunque: Can Yaman vestirà i panni di co-conduttore nella prima serata del Festival x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.