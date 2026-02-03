Pieraccioni trent’anni da Il ciclone | Sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti

Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico. L’attore e regista scherza sulla velocità con cui sono passati, paragonandoli ai capelli di Carlo Conti, e annuncia che il 16 maggio tutti si ritroveranno a Laterina per festeggiare insieme.

“Sono felice di questi trent’anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo. Il 16 maggio tutti in paese a Laterina a festeggiare”. Con il suo stile ironico e affettuoso, Leonardo Pieraccioni, in un video ad hoc, commenta così l’evento con il Comune di Laterina (Arezzo) celebrerà i 30 anni del film simbolo della sua carriera. L’attore e regista ha scherzato sull’idea di una giornata di festa collettiva. “Fate festa al lavoro, fate festa a scuola, fate festa”, ha detto giocando sulla locuzione fiorentina ‘far festa’ che sta pure per cessare, interrompere un’attività in corso. “Trenta anni dal Ciclone sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti”, ha anche scherzato beccando l’amico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

