Gianmarco Garofoli, ciclista marchigiano, è stato travolto da un'auto a Gran Canaria. L'incidente è avvenuto mentre si trovava in ritiro. Secondo la sua testimonianza, l’auto arrivava a più di 100 kmh. Le sue parole sono poche, ma chiare: fatica a trovare le parole per descrivere quanto accaduto. Le foto dell’incidente mostrano la scena e le conseguenze dello scontro. Ora Garofoli si trova sotto osservazione, mentre gli inquirenti cercano di chiarire l’accaduto.

«L'auto mi ha investito arrivando a più di 100 Kmh». Nella giornata di ieri, mentre si trovava in ritiro a Gran Canaria, il cilcista professionista marchigiano Gianmarco Garofoli è stato coinvolto in un incidente stradale. L'anconetano classe 2002, durante l'allenamento, è stato urtato e fatto cadere da un'automobile che proveniva a gran velocità alle sue spalle. L'automobilista è poi fuggito senza prestare soccorso. Nella serata poi Garofoli è andato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti medici che fortunatamente hanno escluso fratture o complicazioni. Si stava allenando Il corridore della Soudal Quick-Step Pro Cycling Team si stava allenando con i dispositivi di sicurezza necessari (luce posteriore e giacca rifrangente). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il ciclista marchigiano Gianmarco Garofoli travolto da un pirata della strada a Gran Canaria: «Andava a più di 100 km/h, fatico a trovare le parole». Le foto

Approfondimenti su Gianmarco Garofoli

Un tragico incidente si è verificato recentemente, quando Fiocco, un cane di 15 anni, è stato investito da un’auto pirata.

Un incidente mortale si è verificato sabato sera lungo la via Appia, tra San Tammaro e Capua.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gianmarco Garofoli

Il ciclista marchigiano Garofoli travolto da un pirata della strada a Gran Canaria: «Andava a più di 100 km/h, non ho più parole»«L'auto mi ha investito arrivando a più di 100 Km/h». Nella giornata di ieri, mentre si trovava in ritiro a Gran Canaria, il ... msn.com

Il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step si sta allenando a Tenerife: Grato per esserci ancora…Il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step si sta allenando a Tenerife: Grato per esserci ancora… ... gazzetta.it

“Domenica 18 gennaio, dopo la Messa delle 10, il sagrato della Parrocchia S.Maria Maddalena - Crevenna - ERBA sarà teatro della conclusione dell’edizione 2025”, si legge sul Resegone online. “L’occasione per don Ettore Dubini, Angelo Garofoli e tutti facebook