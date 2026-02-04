Il ciclista marchigiano Gianmarco Garofoli travolto da un pirata della strada a Gran Canaria | Andava a più di 100 km h fatico a trovare le parole Le foto
Gianmarco Garofoli, ciclista marchigiano, è stato travolto da un'auto a Gran Canaria. L'incidente è avvenuto mentre si trovava in ritiro. Secondo la sua testimonianza, l’auto arrivava a più di 100 kmh. Le sue parole sono poche, ma chiare: fatica a trovare le parole per descrivere quanto accaduto. Le foto dell’incidente mostrano la scena e le conseguenze dello scontro. Ora Garofoli si trova sotto osservazione, mentre gli inquirenti cercano di chiarire l’accaduto.
«L'auto mi ha investito arrivando a più di 100 Kmh». Nella giornata di ieri, mentre si trovava in ritiro a Gran Canaria, il cilcista professionista marchigiano Gianmarco Garofoli è stato coinvolto in un incidente stradale. L'anconetano classe 2002, durante l'allenamento, è stato urtato e fatto cadere da un'automobile che proveniva a gran velocità alle sue spalle. L'automobilista è poi fuggito senza prestare soccorso. Nella serata poi Garofoli è andato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti medici che fortunatamente hanno escluso fratture o complicazioni. Si stava allenando Il corridore della Soudal Quick-Step Pro Cycling Team si stava allenando con i dispositivi di sicurezza necessari (luce posteriore e giacca rifrangente). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Approfondimenti su Gianmarco Garofoli
Ultime notizie su Gianmarco Garofoli
