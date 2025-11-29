Porto di Ancona depositato al Mase lo studio ambientale sul Molo Clementino
ANCONA – L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha depositato ieri al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica lo studio ambientale per l’avvio della procedura di Via integrata dalla Vas relativa alla realizzazione del banchinamento del fronte esterno del molo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
