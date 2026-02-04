Il Comune di Monza ha deciso di bloccare la vendita di farmaci dell’azienda israeliana Teva nelle sue farmacie comunali. La mozione, approvata dal Consiglio, mira a mettere in discussione gli acquisti di prodotti provenienti da Israele, seguendo la linea di rispettare il diritto internazionale. La scelta ha suscitato reazioni e apre un fronte politico acceso sulla gestione delle farmacie pubbliche e le linee guida etiche.

Monza ha preso una scelta simbolica forte che ha aperto un’accesa discussione politica. Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da LabMonza che invita l’amministrazione a orientare le politiche delle farmacie comunali verso criteri di coerenza con il diritto internazionale, escludendo progressivamente i prodotti dell’azienda israeliana Teva. In discussione sono stati accolti alcuni emendamenti del Pd, trasformando l’originario "impegna" in un più prudente "invita", senza però modificare la sostanza del provvedimento. Secondo LabMonza, Teva rappresenta "una delle principali aziende coinvolte nel sistema di occupazione e discriminazione ai danni del popolo palestinese ", e per questo meritevole di essere esclusa dalle forniture pubbliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso dei medicinali israeliani. Stop alla vendita nelle farmacie: "Basta soldi a chi viola i diritti"

La decisione di non vendere medicinali israeliani nelle farmacie comunali di Monza scatena polemiche.

A Reggio Emilia, il Consiglio comunale ha approvato una versione moderata di boicottaggio dei farmaci israeliani.

