Boicottaggio light a Reggio Emilia | nelle farmacie la campagna contro i farmaci israeliani
A Reggio Emilia, il Consiglio comunale ha approvato una versione moderata di boicottaggio dei farmaci israeliani. La campagna, definita
A Reggio Emilia il Consiglio comunale, seppure in versione ammorbidita rispetto alle intenzioni iniziali, ha approvato un "boicottaggio" light ai prodotti farmaceutici israeliani. Durante l'ultima riunione, infatti, è stata bocciata la mozione che chiedeva la sospensione di ogni rapporto commerciale di fornitura, la vendita e la distribuzione dei prodotti Teva, una delle principali aziende farmaceutiche che ha sede in Israele. Gli unici che hanno votato a favore sono stati due consiglieri della lista civica, Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia. La proposta era quella di sospendere tutto " fino a quando il governo di Israele non avrà cessato le operazioni militari e il genocidio contro la popolazione civile palestinese di Gaza ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: «Le alternative ai prodotti israeliani esistono»: boicottaggio informativo davanti alle farmacie
Leggi anche: Coordinamento per Gaza: «Niente più farmaci israeliani in Ausl e Farmacie Comunali»
No al boicottaggio dei farmaci Teva: "Ma faremo campagna informativa" - Sala Tricolore boccia l’interruzione dei rapporti con la ditta israeliana. msn.com
