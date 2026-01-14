Boicottaggio light a Reggio Emilia | nelle farmacie la campagna contro i farmaci israeliani

A Reggio Emilia, il Consiglio comunale ha approvato una versione moderata di boicottaggio dei farmaci israeliani. La campagna, definita

A Reggio Emilia il Consiglio comunale, seppure in versione ammorbidita rispetto alle intenzioni iniziali, ha approvato un "boicottaggio" light ai prodotti farmaceutici israeliani. Durante l'ultima riunione, infatti, è stata bocciata la mozione che chiedeva la sospensione di ogni rapporto commerciale di fornitura, la vendita e la distribuzione dei prodotti Teva, una delle principali aziende farmaceutiche che ha sede in Israele. Gli unici che hanno votato a favore sono stati due consiglieri della lista civica, Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia. La proposta era quella di sospendere tutto " fino a quando il governo di Israele non avrà cessato le operazioni militari e il genocidio contro la popolazione civile palestinese di Gaza ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

