I carri allegorici protagonisti al Lido di Venezia per il Carnevale 2026

I carri allegorici tornano al Lido di Venezia per il Carnevale 2026. Venerdì 13 febbraio si svolgerà un pomeriggio dedicato a spettacoli, musica, mercatini e animazione, offrendo un’occasione di intrattenimento per tutti gli appassionati e visitatori. L’evento rappresenta un’importante tradizione del Carnevale veneziano, che si arricchisce di nuove atmosfere e colori in un contesto unico e suggestivo.

Tornano i carri allegorici al Lido in occasione del Carnevale di Venezia 2026. Venerdì 13 febbraio è in programma un pomeriggio all'insegna dell'intrattenimento, con animazione, mercatini, musica e spettacoli da non perdere. La parata di.

Lido di Fermo, conto alla rovescia per le Frecce Tricolori e contributi per i carri allegorici - FERMO Non solo spiaggia e parcheggi, ma anche eventi a Lido di Fermo, pronto ad accogliere, già fra poco meno di due settimane, l’air show del Fermano con le prove sabato 21 giugno e poi l’evento vero ... corriereadriatico.it

Il carnevale di Saviano: il gran finale con i carri e la Cucinotta - Il gran finale della 45^ edizione del Carnevale di Saviano ha visto i 12 carri allegorici assoluti protagonisti. ilmattino.it

Carristi a Posto! | Carnevale di Viareggio 2026 | Puntata 1 | 07/01/2026

Macomer: no ai carri allegorici, sì alla sfilata di maschere tradizionali x.com

Carri allegorici, maschere, bande musicali e una pioggia di dolciumi che conquista grandi e piccoli. Parti con noi per vivere il Carnevale di Fano! Quando Domenica 8 Febbraio Per scoprire il programma completo clicca qui https://www.prontobusturis facebook

