Ammazzare Stanca | il boss Rocco Papaleo inchioda Gabriel Montesi al suo destino criminale in una clip in anteprima esclusiva

Comingsoon.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva al cinema il 4 dicembre con 01Distribution Ammazzare stanca il nuovo film di Daniele Vicari, che ha trasformato l'autobiografia dello 'ndranghetista Antonio Zagari in un gangster movie con protagonista Gabriel Montesi. Ecco una clip in anteprima esclusiva in cui troviamo Rocco Papaleo nel panni di un boss malavitoso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ammazzare stanca il boss rocco papaleo inchioda gabriel montesi al suo destino criminale in una clip in anteprima esclusiva

© Comingsoon.it - Ammazzare Stanca: il boss Rocco Papaleo inchioda Gabriel Montesi al suo destino criminale in una clip in anteprima esclusiva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ammazzare stanca boss roccoAmmazzare Stanca: il boss Rocco Papaleo inchioda Gabriel Montesi al suo destino criminale in una clip in anteprima esclusiva - Arriva al cinema il 4 dicembre con 01Distribution Ammazzare stanca il nuovo film di Daniele Vicari, che ha trasformato l'autobiografia dello 'ndranghetista Antonio Zagari in un gangster movie con prot ... Da comingsoon.it

Ammazzare stanca, Marchioni e Papaleo criminali nel trailer del film - "Un punto di vista inedito" promise Daniele Vicari, regista di Ammazzare stanca (qui la recensione), nel presentare il suo adattamento della storia della ... Come scrive ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Ammazzare Stanca Boss Rocco