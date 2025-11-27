Ammazzare Stanca | il boss Rocco Papaleo inchioda Gabriel Montesi al suo destino criminale in una clip in anteprima esclusiva
Arriva al cinema il 4 dicembre con 01Distribution Ammazzare stanca il nuovo film di Daniele Vicari, che ha trasformato l'autobiografia dello 'ndranghetista Antonio Zagari in un gangster movie con protagonista Gabriel Montesi. Ecco una clip in anteprima esclusiva in cui troviamo Rocco Papaleo nel panni di un boss malavitoso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In una famiglia di mafia, l'educazione criminale è il fondamento su cui si basa ogni rapporto di sangue. #AmmazzareStanca - Autobiografia di un assassino, è il nuovo film di Daniele Vicari presentato a #VENEZIA82 e liberamente ispirato a “Ammazzare stanca - facebook.com Vai su Facebook
