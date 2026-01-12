Prendiamoci una pausa | una commedia corale sulle crisi d' amore L' incontro con il cast

Prendiamoci una pausa: una commedia corale che esplora le crisi d'amore. Il regista Christian Marazziti e il cast, tra cui Marco Giallini, Claudia Gerini, Aurora Giovinazzo e Ricky Memphis, condividono i dettagli del film in uscita nelle sale dal 15 gennaio. Un'occasione per conoscere meglio il progetto e i protagonisti di questa pellicola che affronta temi di relazione e sentimento con sensibilità e realismo.

Il regista Christian Marazziti e i protagonisti - da Marco Giallini a Claudia Gerini, fino ad Aurora Giovinazzo e Ricky Memphis - raccontano il film in sala dal 15 gennaio. Prendiamoci una pausa. Sì, ma da cosa? Da questo spunto - anche autobiografico - Christian Marazziti dirige una commedia corale che riunisce Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Aurora Giovinazzo, Ilenia Pastorelli, Lucia Ocone, Eleonora Puglia e Ricky Memphis. La storia è quella di tre coppie di età diverse decise a prendersi un momento di stop dai sentimenti. "Ho cercato di raccontare una storia inedita nata da una mia esperienza personale.

