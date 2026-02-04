Ieg punta a 365 milioni di ricavi nel 2030

La Ieg punta a chiudere il 2030 con ricavi tra i 360 e i 365 milioni di euro. L’obiettivo è diventare il gruppo fieristico più importante a livello internazionale. La società ha fissato questa meta e lavora per rafforzare la sua presenza sui mercati globali. Nei prossimi anni, Ieg investirà per espandere le sue fiere e attrarre sempre più clienti da tutto il mondo.

di Giuseppe Catapano Ricavi tra i 360 e i 365 milioni di euro al 2030 e l'ambizione di "diventare un gruppo fieristico leader a livello internazionale". Il nuovo piano strategico di Italian Exhibition Group mette nero su bianco i progetti di sviluppo della società alla quale fanno capo le Fiere di Rimini e Vicenza. Il piano 2025-2030, che aggiorna il precedente (2023-2028), "rafforza il percorso già tracciato puntando con decisione sulla crescita organica, potenziando il piano di investimenti e continuando ad esplorare opportunità di crescita per linee esterne". Per quanto riguarda il 2025, i ricavi consolidati attesi ammontano a 265 milioni di euro, con una crescita del 6% rispetto ai 250 milioni del 2024 e dell'8% rispetto agli obiettivi del piano 2023-2028.

