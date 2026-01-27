L' Ice in Italia per le Olimpiadi cosa farà? Cos' è l' His la sede operativa a Milano e il ruolo di supporto alla sicurezza

L'Ice in Italia si riferisce alla presenza e alle attività legate alle Olimpiadi, con particolare attenzione alla sede operativa di Milano e al supporto alla sicurezza. Questo testo analizza le implicazioni e il ruolo di questa organizzazione nel contesto olimpico, offrendo una panoramica chiara e obiettiva delle sue funzioni senza enfasi o sensazionalismi.

Da qualche giorno si parla dell'Ice non solo per quanto sta avvenendo in alcune parti degli Usa - soprattutto a Minneapolis - ma anche delle recenti indiscrezioni di stampa secondo cui gli uomini dell'anti-immigrazione saranno in Italia per le Olimpiadi, a supporto della sicurezza per gli atleti americani. Giuseppe Rossi fan dell'Ice, insulti agli oppositori di Trump che li attaccano L'Ice in Italia In particolare sarà l'His, il braccio investigativo degli uomini dell'Ice, a lavorare nella sala operativa del consolato Usa a Milano, in occasione dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina che si svolgeranno a febbraio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Durante le Olimpiadi invernali di febbraio, Homeland Security Investigations (Ice) fornirà supporto alla sicurezza presso il consolato di Milano, garantendo un intervento coordinato e professionale per la tutela degli eventi e delle persone coinvolte.

L’arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all’omicidio di Renee Good.

Argomenti discussi: L’Ice è già in Italia, insorge l’opposizione: Miliziani assassini; Ghiaccio sottile L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina, ma non farà operazioni di polizia; Cosa sappiamo sugli agenti dell’ICE alle Olimpiadi invernali in Italia; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo.

Ancora una volta, il governo di Giorgia umilia l'Italia. Solo poche ore dopo che Piantedosi aveva escluso che l'ICE avrebbe accompagnato la delegazione sportiva degli USA, il portavoce statunitense ha confermato che le squadracce di Trump saranno in Italia - facebook.com facebook

Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazio x.com