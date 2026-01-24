La polizia Ice di Trump arriva in Italia il ruolo alle Olimpiadi Milano Cortina dopo l' omicidio Renee Good

L’arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all’omicidio di Renee Good. Dopo le polemiche negli Stati Uniti, il governo italiano valuta il supporto alla delegazione americana. Analizziamo come questa decisione possa influire sulla sicurezza e sulla gestione delle attività durante i Giochi, e quali sono le implicazioni per il contesto internazionale.

Potrebbero arrivare degli agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina 2026, come supporto alla sicurezza della delegazione Usa dal 6 febbraio al 15 marzo. Piantedosi afferma che al Viminale “non risulta” alcuna presenza. Sullo sfondo, le polemiche legate a Trump, all’omicidio di Renee Good e alla richiesta Onu di indagine sui decessi in custodia. L’ipotesi di agenti Ice in Italia per Milano-Cortina 2026 Che cosa farebbe l’Ice Le reazioni: Piantedosi smentisce, l’Onu chiede verifiche L’ipotesi di agenti Ice in Italia per Milano-Cortina 2026 L’Immigration and Customs Enforcement, nota come Ice, è l’agenzia federale statunitense che si occupa anche di immigrazione e indagini, al centro dell’attenzione negli Stati Uniti per il caso dell’uccisione di Renee Good a Minneapolis. 🔗 Leggi su Virgilio.it

L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-CortinaL’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

Argomenti discussi: Ecco che cos’è l’ICE; Gli agenti dell’Ice trasformati nella polizia politica di Trump contro stranieri e radical chic; Chi sono gli agenti dell’ICE negli USA e perché i loro metodi stanno indignando l’Occidente; Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump.

