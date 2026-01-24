L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi | Impossibile agenti Usa solo per scortare gli atleti

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana. Tuttavia, il ministro Piantedosi ha precisato che ciò è impossibile, poiché gli agenti americani sono esclusivamente dedicati alla protezione degli atleti. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione internazionale e di discussioni sulla sicurezza e la presenza di personale straniero durante l’evento sportivo.

Nel giorno in cui la squadre anti-migranti volute da Donald Trump si macchiano di un nuovo omicidio nel corso di un’azione a Minneapolis, esplode in Italia il caso della presunta presenza di agenti ICE in Italia al seguito della delegazione Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, al via il prossimo 6 febbraio. A darne conto è stato questa mattina Il Fatto Quotidiano, che ha citato fonti dell’ICE stesso. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo le verifiche del caso, smentisce però la notizia, avvertendo che nessuna forza straniera potrebbe in ogni caso svolgere funzioni di polizia in Italia.🔗 Leggi su Open.online Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina. L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-CortinaL’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ecco che cos’è l’ICE; Blog | Operazione Metro Surge: quando i numeri smentiscono la retorica; Gli agenti dell’Ice trasformati nella polizia politica di Trump contro stranieri e radical chic; ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismo. L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»Il ministro dell'Interno smentisce l'indiscrezione del Fatto Quotidiano: «Attività di polizia e contrasto dell'immigrazione le facciamo solo noi» ... open.online La polizia Ice di Trump arriva in Italia, il ruolo alle Olimpiadi Milano Cortina dopo l'omicidio Renee GoodDopo le polemiche su Ice e Trump negli Usa, l’Italia valuta il supporto alla delegazione americana a Milano-Cortina: cosa cambia per i Giochi 2026 ... virgilio.it Fanno discutere le frasi del presidente americano Trump che ha minimizzato l'impegno dei Paesi Nato nella guerra in Afghanistan. Dopo Londra, critiche anche da Berlino. per l’Italia ha risposto il Ministro della difesa Crosetto - facebook.com facebook L’Italia in Afghanistan ha perso 53 militari. Le dichiarazioni di Trump sono oltraggiose: ha insultato pubblicamente la memoria dei nostri militari. Ma peggio delle sue dichiarazioni c’è il silenzio e la subalternità del Governo italiano. Nessuna reazione, nessuna x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.