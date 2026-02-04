L’Italia vive giorni di tensione con proteste e scontri in diverse città. La polizia ha dovuto intervenire più volte per calmare le manifestazioni che spesso degenerano in violenza. Secondo Magi di +Europa, il vero problema non sono gli atti di piazza, ma le parole del ministro Piantedosi, che definisce “gravissime” alcune manifestazioni e rischia di alimentare ulteriori tensioni. La situazione resta calda e nessuno sembra ancora aver trovato una soluzione definitiva.

L’Italia è scossa da una serie di atti di violenza diffusi in diverse regioni, con manifestazioni che si sono trasformate in scontri tra gruppi estremisti e forze dell’ordine. Onde di tensione si sono propagate da Nord a Sud, con atti di vandalismo, incendi di auto e aggressioni a carico di agenti. Nonostante il clima di allarme generato da questi episodi, il centro del dibattito politico si è spostato da un’analisi della radicalizzazione di gruppi estremisti a un attacco diretto alle parole pronunciate dal leader dell’opposizione, Piantedosi. Riccardo Magi, esponente di +Europa, ha definito le dichiarazioni del politico “gravissime”, arrivando a confessare di essere “terrorizzato” da quanto sentito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I violenti mettono a soqquadro l’Italia ma per Magi (+Europa) il problema è Piantedosi: “parole grav

Approfondimenti su Piantedosi Parole

A Gerenzago, in provincia di Pavia, un furto ha sconvolto una famiglia che si trovava fuori casa per circa un'ora e mezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Piantedosi Parole

Argomenti discussi: I violenti mettono a ferro e fuoco Torino: ci sono feriti, arresti e la devastazione delle strade del capoluogo; VENEZIA | MINORI ARMATI E VIOLENTI: CITTA’ SOTTO ASSEDIO E GIUSTIZIA AL COLLASSO; Askatasuna: 108 agenti feriti, ecco il bilancio degli scontri scatenati dagli antagonisti; Aggressione in carcere: Pugno duro contro i violenti.

I violenti mettono a ferro e fuoco Torino: ci sono feriti, arresti e la devastazione delle strade del capoluogoTORINO – E, alla fine, gli scontri che si è cercato di evitare sono arrivati: scene di guerriglia urbana e violenza inaudita durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna. Articolo: Tensioni al c ... quotidianopiemontese.it

Mario Giordano contro i violenti a TorinoGli scontri del 31 gennaio a Torino per lo sgombero di Askatasuna accendono il dibattito politico. Giordano attacca manifestanti e chi li protegge. msn.com

#ottoemezzo Askatasuna, ex Prefetto Serra concorda con Crosetto: “Violenti come terroristi, in Italia c’è allarme sicurezza senza precedenti” x.com

In questi giorni il ciclone Harry ha travolto il Sud Italia – Sicilia, Calabria e Sardegna – con venti violenti, piogge torrenziali e mareggiate senza precedenti. Case, strade, attività e infrastrutture distrutte. Un impatto che rischia di segnare l’economia locale per an - facebook.com facebook