Gerenzago ladri mettono a soqquadro una casa ma poi portano via solo 250 euro

A Gerenzago, in provincia di Pavia, un furto ha sconvolto una famiglia che si trovava fuori casa per circa un'ora e mezza. I ladri sono entrati, hanno messo a soqquadro l’abitazione, ma hanno portato via solo 250 euro. L’accaduto evidenzia la vulnerabilità delle abitazioni durante le assenze brevi e invita a maggiore attenzione nei controlli di sicurezza.

Gerenzago (Pavia), 17 gennaio 2026 - I padroni di casa sono stati fuori solo un'ora e mezza circa, usciti per fare la spesa, tra le 8.30 e le 10 di ieri, venerdì 16 gennaio. Il tempo necessario a ignoti ladri per introdursi nell'abitazione, una casa indipendente in via Corbellini a Gerenzago, e mettere tutte le stanze a soqquadro. I rapinatori non hanno trovato gioielli in oro o altri oggetti preziosi e hanno rubato solo una cifra in contanti di 250 euro circa. Cremona, colpisce capotreno e tenta di rapinarlo: denunciato ventenne Il furto è stato scoperto al rientro dai proprietari, che hanno trovato la porta finestra della cucina forzata dai malviventi per introdursi nell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gerenzago, ladri mettono a soqquadro una casa ma poi portano via “solo” 250 euro Leggi anche: Montù Beccaria, ladri entrano dal garage e mettono a soqquadro tutta la casa Leggi anche: Razzia di soldi e gioielli in una casa. Ladri portano via cinquemila euro

