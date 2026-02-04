I repubblicani forlivesi celebrano la Repubblica Romana con una giornata di incontri

I repubblicani di Forlì hanno passato la giornata a ricordare la proclamazione della Repubblica Romana del 1849. Hanno organizzato incontri e momenti di confronto, seguendo una tradizione che si ripete ogni anno. In città si respirava un’aria di festa e di memoria, tra cittadini e appassionati che hanno voluto onorare il ruolo di Aurelio Saffi, uno dei triumviri di quella storica rivoluzione.

Come tradizione i repubblicani forlivesi celebrano la Repubblica Romana, proclamata il 9 febbraio 1849, di cui è stato triumviro il concittadino Aurelio Saffi. In preparazione della ricorrenza il Partito repubblicano italiano ricorda i protagonisti, le gesta e i pensieri dell’avvincente epopea della Repubblica Romana del 1849. L'appuntamento è per venerdì 6 febbraio alle ore 18 al Circolo “Giuseppe Mazzini” di Forlì (Corso della Repubblica 90b) con gli autori Massimo Merendi e Alessandra Ascari Raccagni, che presentano in anteprima il libro “IX Febbraio 1849 La Repubblica Romana - Un Canto di Libertà”.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Repubblica Romana Mattarella, discorso di fine anno con i simboli che celebrano la nascita della Repubblica Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella, pronunciato nello studio alla Vetrata, richiama i simboli che celebrano la nascita della Repubblica. La Giornata della Memoria ricordata con cerimonie e incontri nelle scuole La Giornata della Memoria è un momento di riflessione e ricordo delle persecuzioni e dello sterminio subiti dal popolo ebraico e dai deportati italiani nei campi nazisti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Repubblica Romana Argomenti discussi: Il 9 febbraio i repubblicani forlivesi celebrano l’anniversario della Repubblica Romana; I repubblicani forlivesi celebrano l’anniversario della Repubblica Romana; Valle Savio, Confartigianato: turismo e artigianato siano alleati per valorizzarsi reciprocamente; Cervia, il Conad di via Caduti per la Libertà inaugura giovedì dopo i lavori di rinnovo. Durante la crisi finale della Repubblica romana, Cicerone esaltò Giulio Cesare, vincitore della guerra gallica, ma quando questi si proclamò dittatore non esitò a considerarlo un autentico tiranno. Trova questo e altri contenuti esclusivi per gli abbonati nel nuov - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.