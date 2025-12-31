Mattarella discorso di fine anno con i simboli che celebrano la nascita della Repubblica

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella, pronunciato nello studio alla Vetrata, richiama i simboli che celebrano la nascita della Repubblica. In un tono diretto e colloquiale, il presidente si rivolge ai cittadini, sottolineando l’importanza dei valori fondamentali e della storia condivisa. Un momento di riflessione sulla nostra identità, con l’obiettivo di rafforzare il senso di unità e di speranza per il futuro del Paese.

(Adnkronos) – In piedi, davanti alla scrivania, per far risaltare il tono diretto e colloquiale con concittadine e concittadini, nello studio alla Vetrata, quello dove si svolgono gli incontri ufficiali. Questa la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'undicesimo discorso di fine anno. Alla sua sinistra, su una consolle, il manifesto iconico

