I leghisti bergamaschi scaricano Vannacci | Mai stato uno di noi i nostri valori sono altri

La Lega di Bergamo mette da parte il generale Vannacci. I militanti locali non lo considerano mai uno di loro e ripetono che i loro valori sono altri. Le opinioni contro di lui sono diffuse tra i leghisti storici, anche se alcuni preferiscono non parlarne pubblicamente. La questione diventa un tema caldo nel partito in vista delle prossime scelte politiche.

La figura del generale non ha mai attecchito tra gli storici militanti bergamaschi del partito. Nello zoccolo duro del Carroccio sul territorio i malumori erano diffusi da tempo: alcuni emersi alla luce del sole, altri rimasti a lungo sopiti. Forse, anche per non rischiare di perdere quel consenso che indubbiamente il suo nome attraeva. Martedì 3 febbraio si è realizzata la separazione tra la Lega e Roberto Vannacci. L’ormai ex vicesegretario del partito ha annunciato di voler “proseguire la sua strada da solo” per far tornare l’Italia un “Paese sovrano e prospero stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

