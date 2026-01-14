Il fratello di Sofia ferita a Crans-Montana | Due turisti francesi si sono presi cura di lei subito dopo l’incendio Sono i nostri angeli Per noi sapere che non era sola in quei momenti è stato fondamentale
Il fratello di Sofia, ferita a Crans-Montana, racconta come due turisti francesi abbiano assistito prontamente la ragazza dopo l’incendio. Per la famiglia, sapere che Sofia non era sola in quei momenti è stato di grande conforto. Sofia, una delle giovani ricoverate al Niguarda di Milano insieme ad altri compagni del liceo Virgilio, riceve cure e sostegno in un periodo difficile.
Sofia è una delle ragazze ricoverate al Niguarda di Milano, con tre compagni di scuola del liceo Virgilio. La famiglia è sempre con lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
