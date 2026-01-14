Il fratello di Sofia ferita a Crans-Montana | Due turisti francesi si sono presi cura di lei subito dopo l’incendio Sono i nostri angeli Per noi sapere che non era sola in quei momenti è stato fondamentale

Il fratello di Sofia, ferita a Crans-Montana, racconta come due turisti francesi abbiano assistito prontamente la ragazza dopo l’incendio. Per la famiglia, sapere che Sofia non era sola in quei momenti è stato di grande conforto. Sofia, una delle giovani ricoverate al Niguarda di Milano insieme ad altri compagni del liceo Virgilio, riceve cure e sostegno in un periodo difficile.

Crans-Montana, le storie di vittime e feriti: il dramma dei liceali lombardi. Le amicizie, la vacanza sulla neve e i destini incrociati - Dalla regione metà delle vite italiane distrutte dall’incendio del Constellation. ilgiorno.it

Strage di Crans-Montana, Bertolaso sui feriti al Niguarda: «Seguiamo i ragazzi come fossero nostri figli. Non siamo pessimisti per nessuno di loro, ma la lotta è estremamente ... - L'assessore regionale al Welfare: «Anche per chi ne ha viste di tutti i colori come me, la situazione è molto difficile, c ... vanityfair.it

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

Il fratello di Sofia Donadio, ferita a Crans-Montana: “Al Niguarda si è creata una grande famiglia” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

In edicola con #Prealpina #PrimoPiano | Crans Montana, Sofia e Francesca in lotta per la vita #Economia | Saldi al via, ma senza follia #Varese | Al Sacro Monte desideri appesi a un filo #LavenoMombello | "Mio fratello, un eroe". E ora cerca casa #Busto facebook

