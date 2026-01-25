Obama accusa Trump | Molti nostri valori fondamentali sono sempre più sotto attacco
L’ex presidente Barack Obama ha espresso preoccupazione per l’aumento di attacchi ai valori fondamentali degli Stati Uniti, commentando la tragica morte di Alex Pretti a Minneapolis. Nel suo comunicato, Obama sottolinea come questi eventi rappresentino un allarme per l’intera nazione, indipendentemente dalle appartenenze politiche. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, segnato da episodi simili che sollevano questioni sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle forze dell’ordine.
New York – Una tragedia straziante, secondo l’ex presidente Barack Obama, ma anche “un campanello d’allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito, che molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”: un lungo comunicato in cui denuncia la morte di Alex Pretti per mano di agenti della polizia migratoria a Minneapolis, pochi giorni dopo l’analogo incidente in cui ha perso la vita Renée Good. epaselect epa12680987 Flowers, candles and photographs are left at a makeshift memorial for Alex Pretti in south Minneapolis, Minnesota, USA, 25 January 2026. Pretti, a 37-year-old intensive care unit (ICU) nurse, was fatally shot by US Border Patrol agents on 24 January. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
