I Grammy sono tornati a essere un bello spettacolo?

Questa notte i Grammy sono tornati sotto i riflettori, ma non senza problemi. Durante la diretta, il silenzio imbarazzante ha interrotto l’evento, lasciando il pubblico e gli spettatori a casa perplessi. Lo show, che da sempre fatica a catturare l’attenzione, sembra aver perso ancora più pubblico, e questa serata non ha fatto eccezione. La trasmissione si è conclusa con più domande che risposte su come rilanciare uno degli eventi musicali più celebri al mondo.

Il silenzio attonito può essere un problema durante una trasmissione in diretta, soprattutto per una trasmissione storicamente sonnolenta come i Grammy, uno show che sta perdendo spettatori anno dopo anno. Eppure, durante la cerimonia di domenica scorsa, la reazione stoica ma emotiva di Bad Bunny alla vittoria del massimo riconoscimento della serata, quello al Migliore Album - un premio che non era mai stato assegnato a un album prevalentemente in lingua spagnola -, ha rispecchiato la solennità di un momento. Quando Harry Styles ha letto il suo nome, Bad Bunny è rimasto seduto con gli occhi chiusi per un lungo attimo, mentre la sala ruggiva dietro di lui.

