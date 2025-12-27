L’Inter? I tabù sono fatti per essere sfatati Palladino | il bello viene ora
LA CONFERENZA STAMPA. «Bisognerà fare una partita perfetta, dobbiamo stare attenti». Lo ha detto mister Palladino in attesa dell’Inter, a Bergamo alle 20.45. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Palladino sfida l’Inter: «Vogliamo sfatare il tabù e continuare la scalata. Lo stadio deve essere una bolgia»
Leggi anche: Calcio, Palladino: “Dobbiamo sfatare il tabù Inter”
. @Atalanta_BC, Palladino: "Inter I tabú sono fatti per essere sfatati, servirà una partita perfetta" x.com
Chivu: "Ci sono cose che devono rimanere all'interno dello spogliatoio" #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #frattesi - facebook.com facebook
