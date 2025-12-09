I giochi tv sono tornati e non sono più come te li ricordi

In passato alcune trasmissioni televisive basate sui giochi di fortuna e di abilità, hanno riscosso enorme successo, tant’è che spesso basta l’espressione “giochi tv” per farle tornare alla mente. Esempi classici sono i quiz e i lettori più anziani ricorderanno, per esempio, trasmissioni come Lascia o Raddoppia o Rischiatutto. Per non parlare della Ruota della Fortuna, trasmessa in diverse versioni a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso fino a oggi, su reti televisive a diffusione nazionale e su tv locali. Tra i conduttori più celebri si ricordano in particolare Mike Bongiorno ed Enrico Papi. 🔗 Leggi su Zon.it

