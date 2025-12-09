I giochi tv sono tornati e non sono più come te li ricordi
In passato alcune trasmissioni televisive basate sui giochi di fortuna e di abilità, hanno riscosso enorme successo, tant’è che spesso basta l’espressione “giochi tv” per farle tornare alla mente. Esempi classici sono i quiz e i lettori più anziani ricorderanno, per esempio, trasmissioni come Lascia o Raddoppia o Rischiatutto. Per non parlare della Ruota della Fortuna, trasmessa in diverse versioni a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso fino a oggi, su reti televisive a diffusione nazionale e su tv locali. Tra i conduttori più celebri si ricordano in particolare Mike Bongiorno ed Enrico Papi. 🔗 Leggi su Zon.it
Parco di piazza del Popolo, i più piccoli non sono stati dimenticati: arrivano i nuovi giochi in piazza del Popolo
Ad agosto in Cina la prima edizione dei World Humanoid Robot Games Le macchine ad intelligenza artificiale si sono sfidate in varie discipline Presente anche un team italiano dell’università La Sapienza di Roma. Calcio, boxe, atletica. A Pechino debuttano i ’Giochi’ dei robot
Su Amazon Luna sono arrivati una caterva di giochi di Fallout, giusto in tempo per la seconda stagione dello show televisivo! - facebook.com Vai su Facebook
I giochi sono ancora aperti #XF2025 @XFactor_Italia LIVE Link in bio Vai su X
