Emergenza maltempo Magi +Europa | Meloni arriva tardi e male servono fondi anche dal Ponte – Il video

La premier Meloni è arrivata in ritardo e senza molte soluzioni chiare sul disastro di Niscemi. La zona è sotto shock dopo le intense piogge che hanno aggravato il dissesto, ma le parole del governo sono sembrate poco convincenti. Magi di +Europa critica l’azione lenta e chiede più fondi anche dal Ponte. La richiesta di interventi concreti resta al centro del dibattito, mentre le vittime aspettano risposte.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Giorgia Meloni arriva tardi e male sul disastro di Niscemi perché in quattro anni poco o nulla è stato fatto sul dissesto idrogeologico. Molti esponenti della maggioranza sono negazionisti sul cambiamento climatico. Adesso servono risorse, anche prendendole dal progetto del Ponte, se necessario e serve un piano serio contro il dissesto idrogeologico" così il deputato Riccardo Magi di + Europa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

