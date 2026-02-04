In Italia cresce il dibattito sui chatbot che simulano relazioni affettive. Molti si chiedono se siano davvero un problema, soprattutto quando vengono usati in momenti di grande fragilità, come durante un lutto. La questione divide esperti e utenti. Alcuni temono che possano aumentare la solitudine, altri considerano che offrano conforto immediato. La realtà è che il loro uso rimane molto delicato e va valutato caso per caso.

Quando pensiamo agli utenti di un chatbot affettivo ci vengono alla mente persone fragili da proteggere dalla manipolazione, patologie, disturbi, morbosità, autoassoluzione, adulazione maligna, immoralità e, per finire, fantascienza distopica. Insomma, se parliamo di chatbot affettivi è facile cadere nei pregiudizi negativi su chi li usa, che immaginiamo come persone incapaci di relazionarsi con gli altri e, per questo, disposte a costruire relazioni con le macchine. Relazioni che, ovviamente, ci appaiono sbagliate o addirittura deliranti. Ed è facile trovare episodi che rafforzano quei pregiudizi: prima arriva qualcuno che ti racconta di quel paziente psichiatrico che si è progettato un chatbot per sostituire la moglie da cui ha divorziato; poi qualcun altro che ti parla di persone che hanno una cultura tossica a cui le macchine hanno dato ragione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I chatbot affettivi sono davvero un problema?

Approfondimenti su chatbot affettivi

I fratelli Souza, potenziali eredi “affettivi” di Valentino Garavani, rappresentano una possibile continuazione della sua eredità umana e culturale.

FIFA fa il suo ritorno in modo inedito, approdando su Netflix per il Mondiale 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Study links moderate daily coffee intake to slower cellular aging

Ultime notizie su chatbot affettivi

Argomenti discussi: La sfida è restare umani: così dice il papa sull’AI; Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, se non ne parlano i prof ci pensa il web: i dati allarmanti sulla pedagogia pornografica e i rischi reali per chi si affida solo a internet; Pellai: Ecco perché il bimbo di Anguillara è stato affidato ai nonni materni; Nel carcere di Monza la stanza dell’affettività: uno spazio libero per i legami affettivi e intimi.

La pericolosa relazione affettiva tra chatbot e umaniL'ANGOLO DEI BLOGGER. Una nuova e complessa frontiera psicologica: quella del legame affettivo tra essere umano e sistemi di IA conversazionale in cui si realizza una vera e propria proiezione che tra ... msn.com

GIOVANI E AI/ Chi crede nella amicizia di un chatbot è vittima di una solitudine abissale che viene primaRelazione del Garante della privacy a Montecitorio: i ragazzi oggi finiscono per creare una specie di legame affettivo con l’intelligenza artificiale Imitatori quasi perfetti del linguaggio umano, i ... ilsussidiario.net

Intelligenza artificiale, Papa: "Non è un'amica o un oracolo, attenzione a chatbot troppo affettuosi” Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La pericolosa relazione "affettiva" tra chatbot e umani x.com