FIFA torna davvero | il nuovo gioco arriva su Netflix ma le incognite sono tante | chi sono gli sviluppatori? No davvero chi sono?
FIFA fa il suo ritorno in modo inedito, approdando su Netflix per il Mondiale 2026. Un nuovo capitolo senza EA Sports, con sviluppatori ancora avvolti nel mistero. L’attesa cresce, ma molte domande restano senza risposta: chi sono davvero dietro questo progetto? Il calcio digitale si prepara a una svolta sorprendente, lasciando spazio a nuove sfide e grandi incognite.
FIFA torna senza EA Sports e sceglie Netflix: un nuovo gioco calcistico è in arrivo per il Mondiale 2026. Rivoluzione o azzardo? C’era una volta FIFA: Road to World Cup. Bastava partire dall’epica intro con Song 2 dei Blur ad accompagnare, e si capiva subito dove si stava entrando. Non era solo un videogioco: era un rito collettivo, uno di quei capitoli capaci di fissarsi nella memoria di un’intera generazione di giocatori. Forse il più riconoscibile di tutta la saga, sicuramente uno dei più amati, in un’epoca in cui il marchio FIFA coincideva senza discussioni con l’idea stessa di calcio virtuale (prima dell’avvento di PES, che si sarebbe preso la scena per un po’). 🔗 Leggi su Esports247.it
