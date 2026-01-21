I fratelli Souza, potenziali eredi “affettivi” di Valentino Garavani, rappresentano una possibile continuazione della sua eredità umana e culturale. Con la scomparsa dello stilista a 93 anni, si apre uno spazio di riflessione su figure meno conosciute, che potrebbero assumere un ruolo importante nel mantenere vivo il patrimonio e i valori tramandati da Valentino, arricchendo il racconto della sua vita e delle sue opere.

Lo stilista si è spento a 93 anni . Nel mosaico dell’eredità lasciata da Valentino Garavani potrebbero trovare spazio anche due figure finora rimaste ai margini del racconto pubblico. Si tratta di Sean e Anthony Souza, fratelli brasiliani sulla quarantina, legati allo stilista da un rapporto costruito nel tempo più che da vincoli di sangue. I due sono figli di Carlos “Cacá” Souza, per anni volto e voce delle relazioni pubbliche di Valentino e suo compagno negli anni Settanta. Dopo la conclusione di quella relazione, il legame con la famiglia Souza non si sarebbe interrotto: secondo diverse ricostruzioni, lo stilista avrebbe continuato a frequentare Sean e Anthony, accompagnandoli nella crescita e considerandoli parte integrante della propria cerchia affettiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chi sono i fratelli Souza, i possibili eredi “affettivi” di Valentino

A chi va l’eredità di Valentino, il patrimonio miliardario e chi sono gli erediL'eredità di Valentino, il noto stilista, comprende il patrimonio accumulato durante la sua lunga carriera.

Fra chi sarà diviso il patrimonio di Valentino: ecco chi sono gli erediDopo la scomparsa di Valentino Garavani, si apre il dibattito su come verrà ripartato il suo patrimonio, stimato intorno ai 1,5 miliardi di dollari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Chi sono e cosa fanno i fratelli di Stefano De Martino; Valentino, a chi spetta l'eredità: ecco chi sono i fratelli Sax e perché sono definiti i figliocci dello stilista; Chi sono e cosa fanno Adelaide e Davide, i fratelli di Stefano De Martino; Chi sono Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nell’incidente sulla provinciale 41 Altamura-Laterza.

Stefano De Martino: chi sono e cosa fanno i fratelli del conduttoreDietro la fama di Stefano De Martino, due vite riservate e sorprendenti: scopri cosa fanno i suoi fratelli Adelaide e Davide, le loro passioni e il ... novella2000.it

Valentino, a chi spetta l'eredità: ecco chi sono i fratelli Sax e perché sono definiti i figliocci dello stilistaDopo la morte di Valentino Garavani il primo grande punto interrogativo è chi erediterà il suo patrimonio. Tra i tanti nomi, si parla ... msn.com

Il 20 febbraio arriva in libreria "Geo Bros. Uniti si vince" di @nicastro_daniele e @jeanclaudiovinci. Samuel e Alex, i protagonisti, sono fratelli ma, lontano dagli sguardi severi dei genitori, si sfidano senza esclusione di colpi nel Geocaching, la caccia al tesoro facebook

Sono arrivate le scuse - sommesse - del coordinatore di Fratelli D’Italia di Empoli per la sua orribile dichiarazione della quale vi ho parlato ieri, prima che diventasse una notizia ormai nazionale (cito il suo commento: “I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi x.com