I cacciatori uccisi nel bosco c' è un indagato

Gli inquirenti hanno scoperto che c’era una quarta persona presente nel bosco di Montagnareale al momento della tragedia che ha coinvolto i tre cacciatori messinesi. La presenza di questa persona non era stata inizialmente nota, ma ora si cerca di capire quale ruolo abbia avuto. Intanto, uno degli uomini coinvolti è stato iscritto nel registro degli indagati. La scena dei fatti si complica, e le autorità continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo davvero in quei tragici momenti.

Gli sviluppi delle indagini sul misterioso triplice omicidio avvenuta la scorsa settimana. Sequestrati altri fucili C'era una quarta persona in quei tragici momenti precedenti la morte dei tre cacciatori messinesi, trovati nel bosco di Montagnareale la scorsa settimana. Di questo è convinta la Procura di Patti che prosegue le indagini su quello che finora è a tutti gli effetti un giallo. L'attenzione degli investigatori, nelle ultime ore, si è focalizzata su un quarto uomo, iscritto nel registro degli indagati. Gli sono state sequestrate le armi per essere analizzate. Potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda ma a fornire nuovi tasselli dell'indagine, oltre all'autopsia, saranno gli accertamenti balistici del al Ris di Messina sui fucili trovati accanto ai corpi dei fratelli Danis e Giuseppe Pino e all'82enne Antonio Gatani.

